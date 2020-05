Prorrogan hasta el 22 de mayo el plazo para que acreedores privados acepten el canje de deuda

La norma definió que se extiende la fecha de vencimiento de la invitación a Canjear establecida en el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020, la que vencerá el 22 de mayo de 2020, a las 17 de Nueva York.

Además postergó la fecha de anuncio de los resultados del canje para el 25 de mayo; y la fecha de liquidación para dos días más tarde.

En los considerandos de la resolución, Economía explicó que “del análisis del estado de la situación actual del canje resulta conveniente extender la fecha (original que era el 8 de mayo último) a los efectos de incrementar la participación y continuar con la agenda de comunicación activa con los tenedores de los títulos elegibles”.

También, precisó que “esta extensión se considera necesaria, en el marco de las negociaciones de buena fe que ha llevado adelante la Argentina con sus acreedores, para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera”.

La fecha del 22 de mayo no es casual. Ese día la Argentina debe pagar 503 millones de dólares de intereses en bonos globales 21, 26 y 46 cuyos vencimientos ya habían sido extendidos por 30 días por lo que ya no tiene margen para una nueva prórroga. Si ese día la Argentina no paga o llegó a un acuerdo con los bonistas entonces sí se caerá finalmente en default.

¿Cómo es la propuesta que Argentina le presentó a sus acreedores privados?

* Período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022.

* Se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles.

* El interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%.

* La propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital. Se ofrece una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda. Se propone una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.

* Bonos a reestructurar: 21 títulos elegibles (17 de ellos emitidos durante la gestión de Mauricio Macri), nominados en dólares estadounidenses, euros, y francos, con legislación extranjera.

* Stock de deuda a reestructurar 66.238 millones de dólares (41.548 millones de dólares emitidos en los últimos 4 años).