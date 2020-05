Delegado de UATRE Tucumán violó la cuarentena para hacer un asado

En el video, que no tardó en tomar estado público a pesar de que el gremialista trato borrarlo de todos lados, se ve a Ricardo ‘Remache’ Ferreyra recostado en una silla, con anteojos de sol, y abrazado a un compañero en medio de una reunión que rompía el aislamiento social. En las imágenes además se ve a varias personas bailando y cantando.

Hace un par de semanas Ferreyra también fue noticia luego de ser escrachado por un conjunto de trabajadores ruraes que lo acusaron de ir a pedir coimas a una empresa.

"Vienen a monedear nomás, estos no representan a nadie acá. Hasta que no se vayan ellos no vamos a trabajar", se plantó un grupo de trabajadores y trabajadores citrícolas mientras el dirigente conversaba con el gerente de la Planta de Empaque en la empresa FEM, situada en la localidad de Los Nogales, en el departamento de Tafí Viejo.

"Encima que nos sacaron del padrón, nos dejaron sin obra social, hoy quieren venir a coimear en la empresa. No se cansan de hacer daño, eliminaron del padrón a 300 trabajadores de esta planta, para que no podamos votar en las elecciones. Encima nos sacaron de la obra social, todo este tiempo tuvimos que pagar las ordenes de consulta y el coseguro en nuestra obra social. Son tremendos sinvergüenzas", contó un trabajador a InfoGremiales.