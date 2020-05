La Mona Jiménez desvinculó a todos sus músicos por la falta de shows

La crisis por la pandemia de coronavirus golpea a todos los sectores, pero en el caso de la industria del espectáculo es un sector que no tienen certezas de cuando podrían volver a funcionar. Este es el caso de los recitales y los bailes que al tener público masivo algunos especialistas se aventuran a decir que este tipo de shows con no volverán hasta que no haya una vacuna contra el Covid-19.