Alberto Fernández a Prat Gay: "Ustedes destruyeron la economía sin ningún virus de por medio"

En entrevista con C5N, el jefe de Estado le pidió a la oposición "prudencia" porque, dijo, "estamos hablando de la salud de la gente". "Hace 6 meses, cuando estábamos en campaña, había una gobernadora que decía que no iba a abrir más hospitales, y tuvimos que salir corriendo a construir hospitales. Nosotros nos olvidamos, pero esto nos pasaba hace 6 meses atrás", enfatizó Fernández.

Y precisó: "Hacían campaña vanagloriándose de no haber abierto un sólo hospital en la provincia de Buenos Aires. Cuando voy a La Matanza y veo que esos hospitales estaban hechos en diciembre de 2015, no entiendo por qué no los habilitaron".

"Es muy loco lo que nos pasa. Después que hicieron eso vienen a explicarnos cómo se arregla...No quiero hablar del pasado pero me obligan a hacerlo", sostuvo el Presidente.

Además, volvió a considerar un "falso debate" la opción entre economía y salud: "Quién dijo que si no se hace la cuarentena la economía se vuelve próspera". Alberto Fernández detalló que así como el pronóstico para Argentina es que la caída de su economía rondará el 6 por ciento del PBI, en el Reino Unido esa caída será del 7 por ciento, en Finlandia del 6 y en Suecia, del 9 por ciento de su PBI.

En otro orden, aseguró que "no hay ningún tipo de condicionamiento ni de miseria personal" en el trabajo conjunto que realiza el gobierno nacional, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Sería un ingrato si dijera que Horacio Rodríguez Larreta ha tenido una actitud inadecuada en este tiempo, porque la verdad es que él entendió lo que todos entendemos. Tenemos un problema que el epicentro del problema es la Capital Federal y el Gran Buenos Aires", enfatizó Fernández.