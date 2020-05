Lula Da Silva: "No voy a ser candidato a no ser que haya una necesidad de las fuerzas políticas brasileñas"

Respecto a las próximas elecciones, indicó: "Ellos saben que si fuera candidato en 2022, ganaría las elecciones y no quieren eso". Luego aseguró: "Voy a tener 77 años. Ya fui presidente. Dejé el gobierno con 87% de imagen positiva. No tengo por qué ser presidente, a no ser que haya una necesidad de las fuerzas políticas brasileñas".

"En Brasil nadie gobierna. No tenemos una política sanitaria. No tenemos una política económica. Bolsonaro no escucha a nadie más. Es un país totalmente desgobernado", lamentó Lula Da Silva y cargó contra el actual mandatario y su relación con las minorías de Brasil así como la relación con Unasur, Mercosur, entre otros: "Jair Bolsonaro convirtió a todos en enemigos".

"El gobierno brasileño, en vez de ayudar a los gobernadores, los transformó en enemigos. De la misma forma que Bolsonaro transformó al MERCOSUR, a la UNASUR y a la CELAC en enemigos", denunció Lula Da Silva.

"El descontento con Jair Bolsonaro crece", advirtió Lula con especial énfasis en el manejo del coronavirus Covid-17 al tiempo que advirtió: "Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar de la pandemia".

Respecto al tipo de actitud que habría que tener con los grandes grupos de poder, Lula Da Silva expresó: "Creo que aprendimos la lección". Sobre esto, indicó: "Fui muy republicano, creí cosas de las que hoy desconfío. Dudo que los empresarios brasileños hayan sido tratados alguna vez como en mi gobierno".

"Votaron a Jair Bolsonaro, votar a Bolsonaro es tirar la política afuera, porque decía que iba a privatizar todo", advirtió Lula Da Silva.

En ese sentido, tiró un elogio al presidente argentino en medio de la pandemia por coronavirus Covid-19: "Creo que Alberto Fernández está en lo correcto, primero tengo que pensar en la Argentina".