Insólito: prendió un cigarrillo y se lo robaron cuando paró en un semáforo

Un insólito robo le tocó vivir esta mañana a un vecino de la ciudad de Corrientes cuando se detuvo en un semáforo del barrio San Gerónimo le robaron el cigarrillo que había encendido segundo antes.

La víctima contó que "me manotearon el cigarrillo y salieron corriendo”, y agregó que a raíz de lo que le sucedió decidió no fumar más "mira si me pegan una puñalada un día de esto”, sostuvo en diálogo con la Radio Dos de Corrientes.

Por otra parte, se informó que con la nueva etapa de la cuarentena que comenzó el lunes volvieron a trabajar las fábricas tabacaleras por lo que estiman que a partir de este jueves se regularizaría el abastecimiento de cigarrillos. Además el Gobierno Nacional implementó un sistema de flexibilización para la importación de los mismos.