Nueva normalidad en el fútbol: así se jugará la Bundesliga

"Solo con un máximo de disciplina y meticulosidad conseguiremos nuestra meta común de llegar al final de la temporada 2019/20", indicaron las autoridades del fútbol alemán a los clubes sobre la organización de los partidos en condiciones especiales a causa de la pandemia de coronavirus.

Bundesliga La Bundesliga será el primer torneo de fútbol de países campeones del mundo que se desarrolle en medio de la pandemia de coronavirus

En el texto de 35 páginas se detalla cuáles son las medidas preventivas y de higiene que se deben implementar.

Este plan organizativo es, junto con el plan médico de la unidad especial de la DFL y el manual para el diagnóstico y el monitoreo, el tercer pilar para continuar la temporada.

Tras semanas de planificación y debate, el sábado próximo comenzarán los partidos sin público de la Bundesliga, bajo medidas muy estrictas.

Así, los encargados de la higiene de cada uno de los clubes deberán entregar a la DFL hasta las 10:30 del día del partido un formulario específico.

En él confirman que todas las personas inscriptas dieron negativo en un test de coronavirus el día anterior. De no presentarse este documento, se recomienda la suspensión del partido debido a los riesgos para la salud.

El club local deberá estar atento a que haya como máximo unas 300 personas al mismo tiempo en todo el recinto del estadio y no está permitida la presencia de aficionados.

Para los jugadores, hay toda una serie de disposiciones nuevas: no pueden ingresar ni hacer ejercicios de precalentamiento juntos en el campo de juego, no pueden darse la mano, no pueden amontonarse, no pueden chocar las palmas de las manos ni abrazarse en los festejos, solo estará permitido un breve contacto con el codo o el pie.

"La emisión de saliva (escupir) debe evitarse", señala el texto. Las personas que estén en el banco de suplentes deberán mantener una distancia de seguridad y llevar mascarillas. El entrenador se la puede quitar para dar indicaciones, siempre y cuando respete la distancia de 1,50 metros con respecto a todas las demás personas.

En la Liga de Alemania juegan los futbolistas argentinos Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Exequiel Palacios y Lucas Alario (Bayer Leverkusen), David Abraham (Frankfurt) y Santiago Ascacibar (Hertha Berlin).

Las principales posiciones de la Bundesliga cuando se interrumpió eran las siguientes: Bayern Munich 55 puntos; Borussia Dortmund 51; Leipzig 50; Monchengladbach 49; Bayer Leverkusen 47 y Schalke 37.