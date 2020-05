El macrismo apretó a jueces para que acompañaran la Reforma Laboral

En diálogo con C5N Rafaghelli aseguró que a poco de asumido el gobierno de Macri, una delegación de alto nivel encabezada por el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca visitó la Cámara con la intención de consensuar "nuestra doctrina y nuestros fallos" de cara a lo que el macrismo ya tenía en carpeta: avanzar en una profunda Reforma Laboral que finalmente no prosperó.

Habla el juez Luis Raffaghelli: "Fui denunciado por no dejarme apretar"

"A poco de empezar la gestión, en 2016, Triaca nos visitó en la Cámara con una delegación de altos funcionarios con la osadía de proponernos consensuar con ellos nuestra doctrina y nuestros fallos. Eso por supuesto es lo que denominamos 'demanda improponible' por lo que ni siquiera contestamos", explicó el magistrado.

"En definitiva lo que nos estaban diciendo era 'tenemos en carpeta la reforma laboral y queremos una justicia dócil que no la cuestione'" denunció el camarista.

Rafaghelli aclaró que todos los aprietes de los que fueron objeto durante los años de macrismo fueron oportunamente denunciados por los canales correspondientes pero que sin embargo en aquellos años tales denuncias no tuvieron la amplificación mediática que hoy sí tienen. "La denuncia no es de ahora" dijo y aseguró que en su momento presentaron "una carpeta con todos los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Yo no fui apretado, fui denunciado por no dejarme apretar, por no dejarme presionar, y por sacar resoluciones incómodas para el gobierno como fueron los casos de Afsca, Pepsico, el convenio firmado entre el gobierno y McDonald's, Télam y otros" explicó Rafaghelli que fue víctima de persecución por parte del Consejo de la Magistratura donde se intentó someterlo a un jury de enjuiciamiento para conseguir su destitución.

"No me dejo presionar, hace muchos años que estoy en esto y en la Cámara no admitimos de ninguna manera que el gobierno, del signo que fuere, nos presione para sacar una resolución" advirtió.

Rafaghelli aseguró además que el caso que se generó a partir de los despidos masivos que dispuso la administración de Macri en la agencia de noticias Télam fue el que mayores presiones generó sobre los magistrados por parte del Gobierno de Cambiemos.

"Buscaban disciplinar" señaló Rafaghelli sin ambajes quien detalló que el mecanismo utilizado para ese disciplinamiento eran las denuncias infundadas por el contenido de las sentencias judiciales para lograr destituciones.