Pocho Lavezzi denunció pornoextorsión: los videos íntimos que tiene la Justicia

Martín Candalft mostró documentos de la causa de Pocho Lavezzi por porno extorsión

La Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas UFEDYCI, a cargo de Daniela Dupuy, informó en un comunicado que requirieron esa información a Facebook. Por su parte, el fiscal general Juan Bautista Mahiques aseguró que esos datos resultarán cruciales para poder avanzar en la investigación: "Una vez que tengamos ese reporte vamos a poder dar con la o el culpable”.

Ezequiel Lavezzi El Pocho Lavezzi dejó el fútbol tras jugar en la Superliga de China en los últimos años de su carrera



El ex jugador se encuentra en las Bahamas junto a la modelo brasilera y es representado por el abogado Mauricio D'Alessandro. Según consta en el expediente, son dos cuentas de Instagram mediante las cuales se lo acosa a él y los amenazan con mostrar fotos y videos íntimos si no reciben a cambio cinco mil dólares por cada imagen. La persona detrás del delito, además, le dio a Lavezzi detalles precisos sobre cada material donde aparece la ex pareja de Lavezzi, Yanina Screpante.

La cuenta falsa de Facebook desde donde realizan la extorsión tiene el nombre de Pocho Rosary (con el mismo nombre de su cuenta oficial). Desde allí, el supuesto delincuente, le enviaron a una mujer de nombre Cinthia videos porno de Ezequiel, contaron en Los ángeles de la mañana.

Cinthia pensaba que ella hablaba con el futbolista, y cuando se enteró que él tenía novia, se comunicó por él por otro lado. "Tengo tus videos", le dijo ella, y luego amenazó a Borges con mostrar los videos. A raíz de esto, la Justicia investiga quién creó la cuenta fake, quién es Cinthia y qué relación hay entre ellos. Es que según sospecha Lavezzi, la conversación de la mujer con la persona falsa estaba armada.