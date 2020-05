El furioso descargo del Kun Agüero tras su frase sobre Lautaro Martínez: "Se los digo a ustedes"

Cuando se refirieron a Lautaro Martínez en medio de un vivo en Twitch, se viralizó el fragmento del video en el que el Kun se pregunta: "¿Quién? ¿Ese hincha de Racing? Bueno, tendrá que hacer 50 goles en la selección, a ver si llega".

Tras las repercusiones, por la misma plataforma, el delantero del City hizo su descargo contra la prensa y negó que su comentario haya sido con mala intención.

kun-lautaro-video.mp4

"Veo el video y fue jodiendo. Dije 'a ver si llega a 50 goles'. Lo peor es que cortan el video y por qué no ponen cuando hablo de Lautaro y digo que si él se lo propone, puede llegar a los 50 y puede pasarlos, porque es un buen delantero y a mí me gusta. ¿Por qué no ponen esas cosas?", reclamó.

"¿Quieren buscar cositas? No las van a encontrar. Se los digo a ustedes –dijo señalando a cámara - porque Lautaro sabe quién soy, y hasta hace un rato estuve hablando con él”, lanzó y le recomendó a Martínez: “Lauta, no entres en esta porque no es así, tranqui”.

Los dichos se hicieron viral en medio de la posible llegada de Lautaro Martínez al Barcelona, donde se convertiría en compañero de Lionel Messi, con quien formó una buena dupla en la Selección argentina. Esto alimentó los rumores de un posible reemplazo del Kun que hicieron estallar las redes sociales de comentarios.

Agüero es el tercer máximo goleador de la historia de la selección argentina al anotar 42 goles en 97 partidos.