Este sábado vuelve la Bundesliga: días, horario y TV de todos los partidos de la fecha

Los partidos corresponden a la 26° fecha y el sábado se disputarán seis encuentros, cinco de ellos de forma simultánea, aunque estarán también en pantalla luego de forma diferida.

¿Quiénes pelean por el título?

El candidato unánime es el Bayern Munich. El gigante alemán ganó las últimas siete Bundesligas, número que impresiona cuando se piensa que ningún otro equipo supera los cinco títulos en su historia. En esta ocasión, parte hacia esta atípica recta final con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo gran equipo de la historia contemporánea alemana, el Borussia Dortmund: 55 puntos de los de Munich contra 51 de los de Dortmund.

Sin los estandartes de estos dos gigantes, Leipzig (50 puntos) y Borussia Mönchengladbach (49 puntos) se ubican más cerca de la punta de lo que imaginaban a inicios de esta temporada y un gran sprint final podría llevar a alguno de los dos a una sorpresa mundial.

A las 10.30, ESPN 2 emitirá el a priori partido más destacado entre el escolta del campeonato, el Borussia Dortmund, y Schalke 04; mientras que a la misma hora pero en Fox Sports 2 se verá el encuentro entre Hoffenheim y Hertha Berlin.

Más tarde se verán Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach (en vivo a las 13.30, ESPN 2), Leipzig vs. Friburgo (en diferido a las 16, ESPN 2), Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn (en diferido a las 18, Fox Sports 2) y Augsburgo vs Wolfsburgo (en diferido a las 20, Fox Sports 2).

La acción continuará el domingo y el lunes con otros tres partidos, entre los que destaca el del líder del torneo, Bayern Munich ante el Unión Berlín (a las 13 del domingo por ESPN 2).

El detalle de todos los partidos de la 26° fecha, con sus respectivos horarios y televisación:

Sábado 16

10:30 Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2).

10:30 Hoffenheim vs. Hertha Berlin (FOX Sports 2).

13:30 Eintracht Frankfurt vs. B. Monchengladbach (ESPN 2).

16:00 Leipzig vs. Friburgo (ESPN2).

18:00 Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn (FOX Sports 2).

20:00 Augsburgo vs. Wolfsburgo (FOX Sports 2).

Domingo 17

10:30 Colonia vs. Mainz (FOX Sports 2).

13:00 Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2).

Lunes 18

15:30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (ESPN 2).