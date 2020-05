Una invasión de lagartos argentinos pone en alerta a una localidad de Estados Unidos

El Tegu blanco y negro es una especie de reptil típico de Argentina y de América Latina que puede llegar a medir de metro y medio a tres metros, con una esperanza de vida de 20 años y “come lo que quiera” a su paso, especialmente tortugas.

En Argentina, es muy frecuente verlos en las Cataratas del Iguazú. Por este motivo, su llegada a Estados Unidos preocupa a las autoridades por considerar que los lagartos ponen en peligro de las especies autóctonas.

John Jensen, del Departamento de Conservación de Recursos Naturales de Vida Salvaje de Georgia, informó que se trata de “una especie no autóctona de los Estados Unidos que se afincó en distintos lugares, en especial en Florida y en los condados de Tattnall y Toombs”.

Have You Seen Tegus in the Wild in Georgia?