Un jugador colombiano de Aldosivi denunció racismo en la cancha de Vélez

"En cancha de Vélez sufrí racismo. Tuve un altercado con un hincha que gritaba y gritaba, pero a mí no afecta lo que me digan. Me dicen negro, me dicen simio. Yo estoy orgulloso de ser negro y estoy muy feliz del color de piel que tengo. Las cosas que me dicen adentro de la cancha no me importan", comentó Rincón, de 26 años, en declaraciones a Ataque Futbolero, por la FM 94.7.

Sebastián, hijo del histórico futbolista de la selección colombiana Freddy Rincón, se encuentra en Mar del Plata haciendo la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. "No soy mucho de salir en general, mi vida siempre es una cuarentena. Además en Mar del Plata está bastante controlado. En Cali, mi ciudad natal, en cambio, está muy complicado", sostuvo.

"No me molesta la comparación con mi padre porque él jugaba en una posición distinta. Siempre voy a ser 'el hijo de' (Freddy Rincón). Mi sueño es llegar a la Selección de Colombia", dijo el ex futbolista de Tigre y del Vitória Guimarães de Portugal.

Sobre el fútbol argentino, Rincón aseguró que "Argentina es una de las mejores ligas del mundo. El colombiano que triunfa en el fútbol argentino, triunfa en cualquier lado. El fútbol acá es físico, friccionado. Me siento muy identificado con la Argentina, por eso pegué la vuelta. Y en Aldosivi me tratan muy bien desde que llegué. Me gustaría quedarme en Argentina por ahora, pero en un futuro ir a Europa".

El delantero dijo además que le "encantaría volver a entrenar, pero hoy por hoy la prioridad es la salud. No creo que sea bueno volver a jugar en medio de esta pandemia. Sufro el encierro como todos pero gracias a Dios tengo salud, eso es lo más importante. Disfruto a mis seres queridos y esperemos que la situación mejore".