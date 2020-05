El DT argentino que le ganó al coronavirus tras 6 días en coma: "Fue un infierno, no sabía si estaba vivo"

"Empecé con fiebre 3 o 4 días antes de la internación. Pensé que la podía bajar con paracetamol o algo por el estilo, pero llegó un momento en el cual me levanté, hice dos pasos y me morí. No tenía aire y tosía mucho", relató Luis Blanco, entrenador del Mons Calpe de Gibraltar, en diálogo con C5N. “Cuando desperté del coma estaba atado de los tobillos y las muñecas. Y atine a mirarme el cuerpo y era como si me hubiese pasado un camión encima, me veía el fémur”, agregó el entrenador argentino.