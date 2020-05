López Obrador: "El 90% de llamadas por violencia contra las mujeres son falsas"

El cuestionamiento, surgido durante la conferencia de prensa matutina, abordaba el incremento de las llamadas al número de emergencia por casos de violencia intrafamiliar y, particularmente, contra las mujeres, que fue respondido por el mandatario.

“Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres. El 90 por ciento de esas llamadas son falsas, está demostrado; y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas”, dijo sin filtro.

López Obrador aseguró que dicho porcentaje está demostrado, que no quería que lo fueron a sacar de contexto o a malinterpretar, pero que son “porcentajes comprobados por las mujeres que trabajan en su gobierno”.

No obstante, a través del abordaje del tema, López Obrador expuso que “su gobierno está pendiente de la violencia de género” y que el tema se analiza cada mañana en su reunión de seguridad.

“La familia mexicana”

Lopez Obrador también destacó que la “familia mexicana” se distingue de la de los otros países por la convivencia armónica de sus miembros: “La familia mexicana es distinta a la de Europa o Estados Unidos, estamos acostumbrados a convivir, a estar juntos… yo no digo que no haya esa confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes ¡cuidado con los estereotipos! Con teorías de aplicación general, yo me rebelo ante eso”.