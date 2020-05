Varados: el drama de cuatro chicas argentinas en Camboya

El drama de 4 amigas argentinas varadas en Camboya (Parte 1)

Brenda, Belén, Camila y Melanie están en Nom Pen, capital de Camboya, y quedaron varadas desde el 19 de marzo cuando no pudieron volver a Tailandia por el cierre de las fronteras por la pandemia de coronavirus.

"Hicimos un viaje de un mes a Tailandia, para estar una semana en Camboya, pero el 19 de marzo nos informaron que no íbamos a poder volver. Queríamos volver a Tailandia que es dónde teníamos nuestro vuelo de regreso y tampoco lo pudimos hacer. Ya llevamos dos meses acá" contó Camila a C5N, y agregó "la ciudad (Nom Pen) es complicada, es complicado salir a la calle porque los hombres te persiguen y hace 40 grados por lo que no podes salir tapada hasta la cabeza. Nosotras quedamos varadas en una isla y decidimos venir a la capital para tener mejor movilidad y estar más cerca del Aeropuerto".

El drama de 4 amigas argentinas varadas en Camboya (Parte 2)

La joven oriunda de la localidad bonaerense de La Matanza explicó que "esta semana nos informaron que iban a salir 3 vuelos de repatriación desde Bangkok a los cuales no podemos acceder porque Tailandia tiene cerradas sus fronteras y no nos tramitan, ni siquiera, poder entrar en transito".

Además de las complicaciones que las chicas tienen por la poca asistencia que le brindan desde la embajadas Argentina en Tailandia, se le suma las decisiones que toma el país asiático por el coronavirus, " el sábado nos avisaron que el cierre de fronteras de Tailandia se extendió desde el 31 de mayo hasta el 31 de junio" manifiesta Brenda.

"Nosotras dependemos de la Embajada Argentina que está en Tailandia que no nos ayudó en nada, y nos dijeron que van a esperar que salgan estos tres vuelos para ver que hacen con los demás", sostienen siempre en C5N las chicas que ahorraron dos años para poder realizar este viaje.

Al ser consultadas sobre como se vive la pandemia en Camboya, Camila expreso que "no salimos del lugar en donde estamos. En Camboya no hay cuarentena obligatoria, solo salimos a comprar comida. Una de las veces que salí me robaron el celular, no nos tratan mal pero tampoco nos tratan bien, nadie te da una mano. Hace tiempo que nos quedamos sin plata porque estábamos en el final de nuestro viaje cuando paso esto. Nuestra familia se está endeudando todos los días, estamos con la tarjeta de crédito porque nos quedamos sin efectivo, más el 30% extra y sin saber cuándo vamos a volver, es difícil bancar con tanta incertidumbre".

Las jóvenes estudiantes de la Universidad de La Matanza, expusieron el destrato y la falta de información oficial por parte de la embajadora en Tailandia, María Alicia Cuzzoni, y el cónsul, Hernán Rinaldi.

"Tenemos un grupo de WhatsApp con gente varada y nos vamos pasando información pero nunca salió algo de la embajada. No hay información oficial, no te contestan los mensajes. No todas las embajadas funcionan mal, nos hemos comunicado con otras embajadas y nos respondieron bien y de forma empática, el problema es con la de Tailandia", dice Brenda en diálogo con Néstor Dib y Agustiva Rivas de C5N.

Para finalizar las chicas hicieron hincapie en que "escuchamos que dijeron que todas las personas que había salido de la Argentina por turismo habían regresado y es mentira, acá todos los varados vinieron de vacaciones".