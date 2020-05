VIDEO: El primer encuentro de Mara con una elefanta en el santuario de Brasil

View this post on Instagram

Rana e Mara passaram toda a manhã sonolentas e preguiçosas. Após uma noite de muita tagarelice e inúmeros toques, as meninas mereciam tirar um cochilo.☺️ Todos estão bem por aqui. Mais tarde, planejamos dar acesso a Maia a um recinto adjacente. Mesmo com uma cerca separando-a, de Mara e Rana, ela terá uma ótima oportunidade para se apresentar. Tentaremos publicar um vídeo dos primeiros toques entre Mara e Rana, através da cerca, e também de quando abrimos o portão entre elas, assim que conseguirmos editá-lo.