Segundo día del paseo de los chicos en aislamiento: "Salió mucha gente que no corresponde"

Coronavirus: ¿Se relajó la gente con la cuarentena?

Ricardo Longo es guardaparque y afirmó que la salida con chicos los fines de semana se respetó "bastante bien hasta hoy a la tarde a la tarde empezó a salir gente que no corresponde, que no sale con chicos ni con animales". En ese sentido, reveló sobre el incumplimiento del permiso en la Ciudad: "Hace una hora pedí ayuda a la Comuna 12 y vino la policía, porque llegó gente en demasía".

En ese sentido, el trabajador del gobierno de la Ciudad recordó que la idea del permiso en medio del aislamiento por el coronavirus es que salga un adulto con chicos, pero que a veces "sale la pareja entera con dos o tres chicos. Tiene que salir uno de ellos aunque le DNI termine igual. Es una cuestión de lógica".

Longo contó que cuando hay alguna infracción al aislamiento y él lo señala "hay gente que lo respeta y te hace caso con educación, otros se van hablando por lo bajo". En ese sentido, reveló: "Si se pone feo se llama a la Policía pero hasta ahora no tuvimos problemas".

Respecto a las salidas recreativas en medio del aislamiento por el coronavirus, indicó que "la idea es salir a caminar un rato, no hace falta una hora, después de dos meses no hace mal pero con bici o monopatín, no". Además, indicó "no permitimos que crucen ni por el césped, que pasen por los senderos, nada de sentarse ni juntarse".