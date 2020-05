Transporte: Meoni se refirió a la chance de que la tarjeta SUBE sea sólo para trabajadores esenciales

La medida que está siendo analizada apunta a evitar aglomeraciones y que de esa manera el transporte público se convierta en un eventual foco de contagio, sobretodo porque no las nuevas actividades permitidas en la Ciudad de Buenos Aires que no son esenciales no estarían cumpliendo con la medida de que se le ponga transporte privado a los trabajadores para que puedan ir a trabajar.

Coronavirus - Ciudad - Cuarentena - Tren - Trenes

"Estamos trabajando con sube para tener varios desarrollo que nos permitan que efectivamente es un control estricto que solamente suba al colectivo del tren en la resulta que es indispensable”, sostuvo Meoni en declaraciones radiales.

Por otro lado, el titular de la cartera de Transporte adelantó que están trabajando con las líneas ferroviarias para que haya un sistema de turnos para viajar en hora pico, estamos “trabajando para que en la línea Mitre la posibilidad de la reserva de asientos previas en la hora pico de manera tal que solamente viaje quien tiene el turno".

Estas medidas están siendo evaluadas con el mismo objetivo de cuidar la circulación y prevenir la propagación del virus, otros de los puntos que trabajaron los responsables de transporte y seguridad de cada jurisdicción son: