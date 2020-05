River: Lucas Ocampos quiere volver para "disfrutar" jugar en Primera

"Tengo la ilusión de volver y terminar donde empecé, de sacarme todas esas ganas con las que me quedé de jugar con River en Primera. Me encantaría tener esa posibilidad de disfrutar lo que no pude en mi primera etapa", señaló Ocampos en diálogo con 94.7 FM Radio.

"Quiero llegar bien. Un equipo como River no te permite ver qué pasa. Tenés que estar bien. Exige un montón", indicó Lucas, quien también jugó en Mónaco y Olympique de Marsella de Francia, y Genoa de Italia.

Ocampos, de 33 años, se ilusiona con la vuelta, especialmente con un equipo que en los últimos años fue protagonista en el plano internacional con la obtención de dos copas Libertadores, en 2015 y 2018, esta última ante Boca, su eterno rival.

"Después de ver todo lo que gana este River, lo que generó en los últimos años fue maravilloso. Me volvió loco la final de Madrid, que estuve ahí, alentando. Justo fui con mi señora que es de Boca. Necesito y quiero tener esa posibilidad", contó el ex River.

Por otro lado, el jugador se mostró muy contento por su presente en la Liga de España y el interés que generó en los equipos grandes. "El otro día lo hablábamos con mi mujer. Abrimos el diario y vimos que me busca el Real Madrid. A cualquiera se le infla el pecho. A mí son cosas que me motivan un montón. El máximo deseo de un jugador es jugar en esos clubes. Esta temporada nos está yendo muy bien, estoy disfrutando un montón. Mi idea es volver y poder hacer todo lo que hacía antes de que pase esto, terminar de la mejor manera y completar una de las mejores temporadas que tuve desde que llegué a Europa", sentenció.