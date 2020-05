Recoleta: denunciaron a un DJ por poner música en el balcón

“El sábado y domingo vino la policía muy tajante, no a retarme, pero si la gente no salía a defenderme no sé en qué terminaba la situación”, expresó Zambrano a los medios sobre el apoyo de la gran mayoría de los vecinos, mientras de fondo se escuchaba el Himno.

“Fue una situación rara, bizarra. Vino la policía, un comisario y subcomisario para ver qué se podía hacer porque hay una sola denuncia porque ponemos música sábado y domingo de 18 a 19”, indicó sobre los días y horarios del “show” que monta en su balcón de Recoleta.

Al respecto del vecino denunciante, Zapata dijo conocerlo y que incluso intentó entablar una conversación sobre el tema: “Es una persona se queja por cualquier ruido. Es una maquina de denunciar. Una persona mayor. Ya hablé mediante el portero eléctrico y no puede hilar conversación. Le pedí por favor, que era una hora nada más”.

En medio de la cuarentena y tras el aviso de la policía, indicó que por hoy "no voy a poner más música" porque "sería una falta de respeto al comisario que me lo pidió". "Pero los fines de semana sí porque hay gente que lo necesita, está muy aislada, muy sola”, se excusó.

"Este sábado voy a poner música, me voy a asesorar y medir cuáles son las consecuencias”, confirmó el DJ sobre cómo va a proceder a partir de la denuncia, aclarando que no se trató de una cuestión de los decibeles del ruido.

Ante la presencia policial aclaró: “La policía no está para estas cosas. No me quisieron llevar detenido, no me tocaron, pero me hablaron muy fuerte. Vinieron a constatar que había ruidos molestos y diez personas en la calle”, y agregó: “Le hicimos el homenaje a Sergio Denis y en el segundo tema ya había dos patrulleros acá. Venían de un tiroteo en la fuerza 31. No me enojo con ellos, pedí explicaciones pero no hay una explicación lógica”.