Oscar Ruggeri está buscando la camiseta que uso en la final de México ´86

A poco más de un mes de cumplirse 34 años del título que obtuvo el seleccionado de fútbolde Argentina en el Mundial de México 1986, el ex defensor fue uno de los referentes del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, y que tuvo a un Diego Maradona encendido y cómo figura descollante.

El ’86 fue un año bisagra para Ruggeri ya que se consagró campeón de América el Intercontinental con River, y del mundo con la Selección.

La preciada camiseta, no se sabe quién la tiene, pero cuenta con una marca muy particular, ya que le falta la manga derecha. Como se puede ver en las fotos de los festejos, la casaca marca Le Coq Sportif está desgarrada a la altura del hombro producto de un forcejeo con el Tanque Briegel.

"Estoy buscando esta camiseta que tanto me representa, ese día fue lo máximo para mi como futbolista. La que use en la Final de Mexico 1986, tiene una manga cortada!! Me encantaría encontrarme con la persona que la tenga", escribió el cordobés en su cuenta oficial de Instagram.

Hace unos días, Oscar Ruggeri contó que le robaron la medalla de campeón del mundo que había dejado en la casa de su mamá, en Corral de Bustos. La misma fue vendida y un joyero la fundió. No quedó nada. Por eso está dispuesto a comprarle la medalla a algún ex compañero o integrante de aquel seleccionado que esté dispuesto a desprenderse de ella por una compensación económica.