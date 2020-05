Santiago del Estero: una mujer fue violada por el marido de su prima y quedó embarazada

El hecho ocurrió en la localidad de General Taboada. Durante la reunión, el acusado -que tiene 36 años- le pidió a la chica que lo acompañe a buscar bidones de agua.

La madre de la víctima le dio permiso sin desconfiar de las intenciones del hombre. Pero en el camino, se desvió y llevó a la joven hasta un terreno baldío, donde la obligó a desnudarse y abusó sexualmente de ella.

Embed

El hombre la violó y le advirtió que no revelara nada de lo sucedido porque iba a pasarla peor. Tras el abuso, ambos regresaron a la vivienda y el agresor dijo con total serenidad que no habían encontrado agua. La joven no habló más en toda la noche nadie pareció advertirlo.

Días más tarde la chica le contó a su madre que tenía un atraso en su menstruación, por lo que fue llevada a un médico que certificó que estaba embarazada. Ahí la adolescente confesó que el embarazo era producto de la violación que sufrió días atrás y de la que no había podido decir nada por miedo.