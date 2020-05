Córdoba: detuvieron a un hombre acusado de chocar a propósito para matar a su novia

“Estamos felices por un poco de justicia, siempre quisimos que él estuviera preso, que pague lo que le corresponde porque a nosotros nos arruinó. Mi hija había cumplido 17 años en febrero de 2017, no pudo disfrutar nada de la vida”, dijo a La Voz su mamá, Valeria Contín.

Accidente La camioneta impactó contra un camión estacionado

El hecho ocurrió en abril de 2017, cuando Nayara, que en ese entonces tenía 17 años, iba en el auto con Villarreal y chocaron de frente contra un camión estacionado. Ella murió después de agonizar una semana por los gravísimos traumatismos que sufrió por el impacto. En cambio, él apenas tuvo algunas fracturas y se recuperó al poco tiempo.

La familia de Nayara nunca creyó que su muerte hubiera sido un accidente, pero en ese momento el fiscal Aliaga caratuló el caso como homicidio culposo, como un choque - y Villarreal no pasó hasta ahora ni un día detenido. El vínculo entre ambos nunca le cerró al entorno de la adolescente, pero ya era tarde cuando confirmaron sus sospechas.

La familia de la joven siempre sostuvo que Nayara había sido asesinada. Aunque no lo conocían a Villarreal porque la adolescente no lo había presentado de manera oficial, algo les decía que no era sano el vínculo que había entre ambos.

"Después de que murió mi hija me empecé a enterar quién era él, y de episodios de violencia que tuvo con parejas anteriores... sentimos mucha impotencia”, se lamentó Valeria. Y remarcó: “Ni él ni su familia pidieron siquiera disculpas, nunca se mostraron tristes ni dolidos, yo creo que nunca les interesó la vida o la muerte de Nay”.

justicia.jpg La familia de la joven siempre creyó que había sido un femicidio y no un accidente.

La causa fue iniciada por el fiscal Oscar Aliaga, quien se jubiló en 2018. La hipótesis del femicidio fue cobrando fuerza con la nueva fiscalía a cargo de Isabel Reyna y ayer se ordenó finalmente la detención de Gustavo Villarreal por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, un delito cuya única pena posible es la prisión perpetua.

El avance que tuvo ahora la investigación le devolvió la expectativa de conseguir al menos un poco de paz, algo que no siente desde que murió su hija. “Queremos que pague lo que le corresponde porque a nosotros nos arruinó la vida”, cerró.