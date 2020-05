En el comunicado difundido este jueves a través de sus redes sociales y que lleva el título "Extorsión, encubrimiento y privación de justicia", Llamamiento argentino judío denuncia la "ilegalidad manifiesta" en los procedimientos relativos a "la persecución de la ex presidenta, su canciller y otros funcionarios, apelando al proyecto de memorándum de entendimiento con Irán –aprobado por el Congreso Nacional–, con el objetivo de convertirlo en un delito; a la paralización de la investigación del atentado a la AMIA y al descarado intento por lograr absoluciones o condenas leves en la causa en la que el Tribunal Oral Federal 2 juzgó a los responsables de demorar diez años la investigación apelando a la instalación de pistas falsas. ".

Llamamiento Argentino Judío.jpg

Y advierte "en estos días se difundió un audio en el que la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, le exige a Mario Cimadevilla –entonces titular de la Unidad AMIA encargada del seguimiento de la causa del atentado de 1994 la salvaguarda a dos imputados por el encubrimiento: los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Esa coacción se sucedía mientras Mullen y Barbaccia estaban siendo juzgados por encubrimiento, y la esposa de Barbaccia revestía como Directora de Coordinación de la Unidad de Información Financiera (UIF), oficina gubernamental dependiente del ministro de justicia de la Nación, Germán Garavano".

En ese sentido Llamamiento argentino judío apuntó como responsables de las operaciones de presión y extorsión de la Mesa Judicial del PRO al ex presidente Mauricio Macri, a su ministro de Justicia Germán Garavano, al ex Secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, el asesor Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y al ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

Y recordó: "Memoria Activa, la Organización 18J y APEMIA señalaron en forma repetida los detalles de estas maniobras ilícitas sin que ningún funcionario macrista escuchara sus demandas"

Llamamiento argentino judío pidió así la inmediata investigación judicial de las acusaciones realizadas por Cimavedilla que permita determinar las "responsabilidades penales de la ex vicepresidenta de la Nación, la denominada Mesa Judicial del PRO junto a todos los involucrados en la grave privación de justicia".