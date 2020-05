“No entiendo la militancia anticuarentena. Hace dos meses que no veo a mis nietos. No soy fanático de la cuarentena, odio la cuarentena pero más odio que la gente se muera", expresó Cahn. “Me cuesta entenderlo. Que alguien me explique cuál es la alternativa que proponen a eso", reiteró el médico infectólogo.

En ese sentido, se refirió al aumento de casos y sostuvo que “no sorprenden” los picos que se registraron en los últimos días y que hasta la jornada de hoy registran 9.931 infectados con coronavirus en Argentina.

Sin embargo, desligó al Jefe de Gobierno porteño y al gobernador de la provincia de Buenos Aires al asegurar que “el aumento de casos no tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena de Larreta y Kicillof” aunque mencionó que en el AMBA “hay que ser muy restrictivos con el transporte” debido al aumento de circulación registrado en las últimas semanas.

“La decisión de regresar a la fase 2 en la Ciudad la tiene que tomar el Presidente y el jefe de Gobierno porteño”, sostuvo Pedro Cahn en declaraciones radiales a Futurock.

En cuanto a los testeos, indicó que “hay que fortalecer el plan Detectar” y “no hacer testeos masivos sino inteligentes”.

En ese marco, se refirió a la situación en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la Villa 31 y la 1-11-14 las más afectadas en cuanto a números de casos: “Espero que cuando pase esta pesadilla pensemos cómo hacer para dignificar la vida de la gente que vive en barrios populares”

Por último, destacó las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández para aplanar la curva y evitar pico de contagios de coronavirus que pongan en crisis al sistema de salud: “Para los que dicen 'miren lo que hicieron otros países' les digo sí, miremos la cantidad de muertos por millón de habitantes que tienen Brasil, Chile, Estados Unidos... Tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos hasta acá".