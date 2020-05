Covid-19: Brasil lidera el top 10 de casos en Latinoamérica

Países con sistemas sanitarios en apariencia robustos, como España, Italia o Francia, pasaron por picos de más de mil muertes por día a causa del Covid-19. Pero ahora Latinoamérica, y en especial Sudamérica, se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con redes sanitarias y presupuestos más exiguos que en Europa o Estados Unidos, los países más afectados de Latinoamérica son Brasil, Perú, Chile, México y Ecuador mientras Argentina aparece novena en el Top 10.

Brasil: hasta la fecha tiene 310.087 casos acumulados, de los cuales 20.047 resultaron en muertes. Su presidente, Jair Bolsonaro, insistió con la habilitación del uso de cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con Covid-19 aunque desde la OMS afirmaron que "las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos".

Perú: con 108.769 casos acumulados y 3.148 muertes es el segundo país más afectado por la pandemia de Covid-19 y mantiene un paso firme y seguro hacia el pico de la pandemia después de 70 días de cuarentena. La región norteña de Lambayeque es una de las más golpeadas, y donde también se registró la menor adhesión al aislamiento social. Desde el Colegio Médico del Perú (CMP) consideraron que la emergencia sanitaria debe ampliarse por uno o dos meses, y flexibilizar el encierro de acuerdo al "riesgo de transmisión" en cada localidad.

Chile: ya tiene 61.857 casos acumulados y 630 muertes, un número bajo con respecto a la cantidad de contagios. Este viernes el Gobierno informó sobre 4.276 nuevos positivos, la cifra más alta registrada en un mismo día desde el 3 de marzo, y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, advirtió que se van a "seguir viendo estos números en los próximos días" a medida que el país se acerca al pico de la pandemia. La Región Metropolitana de Santiago está en cuarentena obligatoria por ser el epicentro de la crisis.

México: tiene 59.567 casos acumulados, de los cuales 6.510 resultaron fatales. El presidente Andrés López Obrador afirmó este viernes que el país logró "evitar un desborde" en su sistema de salud por la pandemia de coronavirus, pese a haber registrado un récord de 2.973 nuevos casos en un día y más de 2.000 por octava jornada consecutiva.

Ecuador: registró 35.828 casos de Covid-19 hasta la fecha y las imágenes de los cuerpos de algunas de las 3.056 víctimas en la calle dieron la vuelta al mundo, pero el país liderado por Lenín Moreno ya piensa en el regreso de la primera división del fútbol en julio. Mientras tanto, las autoridades sanitarias alertaron sobre la falta de camas de terapia intensiva en la provincia de Pichincha, donde las muertes subieron un 103,7% en los últimos siete días, sobre todo en Quito, donde se concentra el 93,77% de los pacientes de ese distrito.

Colombia: hasta la fecha hay 18.330 casos acumulados y apenas 652 muertes, incluido el salto de esta semana, cuando se vio su mayor cantidad diaria de casos confirmados de coronavirus, 752, y se reportó un súbito aumento de los contagios y las muertes por esa enfermedad en la ciudad turística de Cartagena de Indias. El presidente Iván Duque se limitó a cuestionar "el comportamiento de ciudadanos que no se están tomando en serio las medidas de distanciamiento social y el uso de tapabocas" en esa localidad turística junto al Caribe.

República Dominicana: ya hay 13.989 casos acumulados y 456 muertes, aunque el domingo pasado celebró su primer día sin casos fatales de Covid-19. Sigue siendo, sin embargo, el país de Centroamérica más afectado por la pandemia.

Panamá: pegado a Colombia, el país es el segundo más afectado por la pandemia en Centroamérica con 10.116 casos acumulados y 291 muertes hasta la fecha. El lunes 11 de mayo su Gobierno comenzó a delinear lo que será la salida de la cuarentena, empezando por la reanudación del comercio minorista y los servicios técnicos, en ambos casos a domicilio.

Argentina: tras dos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio nuestro país lleva 9.931 casos acumulados, de los cuales 419 resultaron fatales. En la mayoría del territorio se empezaron a modificar las condiciones de la cuarentena para reactivar la economía y volver a la vida pre pandemia, pero en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró un aumento exponencial de contagios, lo que obligó a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a reacomodar plazos y objetivos para la siguiente fase.

Bolivia: con 5.187 casos acumulados de coronavirus Covid-19, de los cuales 215 resultaron en muertes, el país sumó una crisis sanitaria a la política que vive desde que su presidente, Evo Morales, fue derrocado y reemplazado por la legisladora Jeanine Áñez. Para colmo el país está a punto de iniciarle acciones legales a una empresa española por venderle al Estado boliviano un cargamento de respiradores con un importante sobreprecio.