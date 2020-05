Fin de semana largo: Mar del Plata y el Partido de la Costa advierten a los turistas que no los dejarán entrar

“Esta vez no vengas, no podemos recibir visitas”, escribió en su cuenta de Twitter y pidió a los turistas que respeten la cuarentena y se queden en sus casas.

“Continuamos trabajando para extremar los controles en todos los ingresos a #LaCosta, más aún que este próximo fin de semana es largo”, siguió Cardozo en sus redes sociales y resaltó: “Somos un destino turístico, pero debemos pedirte que esta vez no vengas. De este modo, te cuidamos a vos, a tu familia y a cada costero y costera”.

En esta línea remarcó que “aún no podemos recibir visitas, pero quiero sepan que en #LaCosta ya nos estamos preparando para cuando podamos darte la bienvenida”, y alentó: “Queremos sorprenderte en el esperado reencuentro, además de disfrutar juntos de nuestras playas y bondades naturales”.

En la misma línea se pronunció el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro. Tajante, el ex ministro de Seguridad porteño no dejó lugar a dudas: “No vengan; no van a poder entrar”

“Los controles son firmes, y seguiremos en ese camino”, aseguró en sus redes sociales al igual que Cardozo.

Anticipándose a cualquier intento, el jefe comunal fue claro: “Seguimos cuidando a los marplatenses y por eso estamos rechazando más de 100 autos por día en los 7 ingresos a nuestra ciudad. Los controles son firmes, y seguiremos en ese camino. No vengan a Mar del Plata porque no van a poder entrar”.

Según registros de la Municipalidad, ya en los primeros diez días de marzo habían sido rechazados 462 vehículos en los distintos accesos terrestres de la ciudad.