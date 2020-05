¿Por qué se celebra el 23 de mayo el Día Internacional del Fútbol Femenino?

En Argentina, son muy pocos los clubes que profesionalizaron el fútbol femenino y les armaron un contrato a sus jugadoras. Lo cierto es que, no todos pudieron recurrir a ese gran paso porque los ingresos que ofreció la Asociación del Fútbol Argentino no fue suficiente para cubrir a todos los equipos. Algunos lo mencionaron en sus cuentas de Twitter.

Boca Jrs. Oficial (desde ) on Twitter En el Día Internacional del Fútbol Femenino saludamos a nuestras Gladiadoras. ¡Feliz día! pic.twitter.com/KIOt3ux1Ht — Boca Jrs. Oficial (desde ) (@BocaJrsOficial) May 23, 2020

No solo firmaron contrato y cobran un sueldo, aunque todavía deben seguir trabajando en otros lugares, sino que el campeonato femenino comenzó a ser televisado para todos aquellos que quieran seguirlo y no puedan asistir a los predios donde se disputan.

En total hay 55 equipos en tres categorías: 17 en Primera, 22 en Segunda División y 16 en la C. Cuatro clubes no forman parte de la AFA pero fueron invitado para completar el cuadro. Pero a pesar de que las jugadoras siempre estuvieron unidas alzando su voz y que consiguieron un lugar, el negocio aún no las acompaña y eso hace que todo sea un poco más difícil.

San Lorenzo on Twitter ❤⚽ Feliz Día Internacional del Fútbol Femenino a todas las mujeres, y en especial a nuestras Santitas, que en la lucha por seguir conquistando derechos enseñan el camino hacia un fútbol mejor y más igualitario. pic.twitter.com/FyNsuGIuKK — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 23, 2020

Si bien es el Día Internacional del Fútbol Femenino, pocos se acordaron de saludar a aquellas mujeres que eligen este deporte y forman parte de grandes equipos argentinos. Boca Juniors, Nueva Chicago, Banfield y San Lorenzo fueron algunas de las instituciones que publicaron un mensaje para ellas.

Banfield Fútbol Femenino on Twitter En el Día Internacional de Fútbol Femenino, alzamos el puño cerrado ✊ y gritamos: “#ElFútbolNoTieneGénero”.#Banfield se une a la lucha por la conquista de derechos, que va camino hacia un fútbol más igualitario. pic.twitter.com/wjGDudz89E — Banfield Fútbol Femenino (@BanfieldFutFem) May 23, 2020

La conmemoración surgió como una iniciativa de las Confederaciones de fútbol del Norte, Centroamérica y Caribe en el año 2015 y se extendió al resto del mundo. El objetivo de esta fecha es resaltar la importancia del fútbol para las niñas y mujeres en todos los países, así como también, fomentar el desarrollo de la actividad.Esta iniciativa luego fue destacada por la FIFA.