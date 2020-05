Bayern Munich goleó y sigue firme en la cima de la Bundesliga

El partido se jugó en el Allianz Arena, donde el Bayern se impuso sin problemas ante el Eintracht, con la victoria que obtuvo sigue peleando firme la obtención del título número 30 de su historia. Ahora los "Baváros" deben poner la cabeza en su próximo encuentro que será ante su clásico y escolta del campeonato, Borussia Dortmund.

Leon Goretzka abrió el marcador para el Munich a los 17 minutos del primer tiempo, mientras que Thomas Mueller amplió la diferencia a los 41 de la misma etapa. Cuando comenzó el complemento, Robert Lewandowski sacó su instinto goleador y marcó el 3-0 parcial. Pero el Eintracht no se asustó y acortó distancias con dos goles consecutivos de Martín Hinteregger, a los 7 y 10 minutos.

Luego apareció el joven Alphonso Davies para ampliar la diferencia de los dirigidos por Hans-Dieter Flick y marcó el cuarto gol a los 16 minutos. Y más tarde, a los 29 minutos de la segunda parte, Hinteregger convirtió en contra y de esta manera selló la victoria del Bayern en 5-2.

Bayern Munich out does Eintracht Frankfurt, extends lead in standings | 2020 Bundesliga Highlights