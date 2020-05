Stephanie Rea, la primera jugadora con coronavirus en el fútbol argentino: "Cuando me lo dijeron me deprimí"

"A mí me llamaron del Ministerio de Salud para ver si tenía síntomas y no tenía nada. Pero a los pocos días me empezó a doler la cabeza, después tenía picazón de garganta y me dolía la espalda y entonces llamé yo y me hicieron el testeo", contó la futbolista en diálogo con C5N.

Rea se realizó el testeo el martes y el miércoles se enteró que era positivo. "Cuando me dieron la noticia me deprimí y me hizo ponerme más débil y estaba muy mal. Sentí que me faltaba el oxigeno, no me sentía bien", dijo.

La futbolista vive en el Barrio 31 con su pareja, quien también está contagiado y su hija, de 5 años, que dio negativo. La menor ahora se encuentra con su padre, la pareja anterior de Steffy.

Ambos están en un hotel aislados y podrán regresar a su casa cuando cumplan los 15 días de aislamiento. "Nos llaman cada 5 minutos para preguntar si tenemos fiebre y si te sentís mal te dejan medicamentos en la puerta", explicó la arquera. Por ahora estamos bien y mi familia tiene que esperar 7 días para ver si ellos tienen síntomas", agregó.

Acerca de cómo se contagió la arquera aseguró que no sabe cómo sucedió. "No tengo idea. En el barrio hay muchísima gente contagiada y tenemos que salir a hacer las compras, a hacer nuestras cosas y todos estamos en lo mismo. Nosotros vivimos en una vecindad y con mi familia cuando salimos hacemos todo el protocolo: llevamos barbijo, guantes, alcohol en gel", aseguró.

El presidente es Javier Méndez. Excursionistas difundió el caso mediante un comunicado oficial y según contó Rea, el club está en en contacto con ella para ver su evolución. "Me llamó el presidente y me dijo que me iba a ayudar en todo", dijo.