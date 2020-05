Un merendero necesita ayuda para darle de comer a más de 50 familias en medio de la pandemia

Tal es el caso de "Una estrellita para ellos", un merendero ubicado en Hugo del Carril Al 9200 casi esquina Thomson, en Pablo Podesta, al noroeste del partido de Tres de Febrero, en donde tres mujeres ayudan a más de 50 familias para que puedan tener un plato de comida. Pero en las últimas horas tuvieron que devolver una olla que les habían prestado y sin este elemento para cocinar.

Desde hace dos años Florencia Pavese, de 26 años, se encarga junto a dos vecinas- Marcela y Valeria- de cocinar y repartir la comida los lunes, miércoles y viernes a las 13 y los sábados les dan una merienda a las 17. Pero ahora su preocupación está en cómo cocinar los alimentos.

"Son muchas personas, vienen 50 familias y cada una tiene 4 o 5 chicos, hay una señora que tiene 8. Hoy vamos a tener que hacer la comida en varias tantas porque la gente va a venir a comer igual", contó Pavese a minutouno.com.

Para cocinar todos los alimentos necesitan una olla de 100 litros pero no tienen el dinero para comprarla y las chicas organizaron una colecta para juntar $5500 que es lo que cuesta.

También necesitan alimentos no perecederos. Hoy en día no tienen ayuda del gobierno y no ha sido fácil juntar la comida. "Nosotras salimos a pedir, vamos a las carnicerías, a las verdulerías, pero al gente no siempre puede darnos comida porque la situación está difícil para todos", aseguró Pavese.

Pavesa también manifestaron su preocupación por la extensión del aislamiento obligatorio ya que se les complica cada vez más conseguir alimentos y las familias, que no tienen entradas económicas, seguirán dependiendo de ellas para alimentarse."Esto se extendió y la gente viene a buscar la comida y no podemos decirle no tenemos, tenemos que hacerlo igual. No podemos dejar de alimentarlos", aseguró.

Para ayudar podes ingresar al siguiente link de Mercado pago:

Dono Olla Flor. $ 100,00. Pagalos: http://mpago.la/2HzY34c

Dono Olla de Flor dono. $ 500,00. Pagalos: http://mpago.la/2pQcmNw

Dono Olla Popular Flor. $ 1.000,00. Pagalos: http://mpago.la/2M5Qpor

También podes comunicarte al celular: 1153760664