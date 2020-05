Vuelve la polémica por la app CuidAR: ¿qué pasa con los que no tienen computadora o celular?

Es decir, Anita necesita de una PC e internet- algo de lo que también carece- primero para tramitar el permiso (hasta ahora lo hizo pidiéndole colaboración a vecinos que sí disponen de web), y deberá comprar un teléfono móvil, que no puede, para tener la app consigo.

La oposición se mostró disconforme con la obligatoriedad que anunció el gobernador Axel Kicillof, pero el foco de las críticas estuvo puesto en el posible riesgo de "abuso de los datos personales" o del control de las personas por la geolocalización, y nada dijeron de cómo ayudar a quienes viven en situación de extrema vulnerabilidad y ni siquiera pueden acceder a los más básico: sacar el permiso para circular.

Vuelve la polémica por la aplicación CuidAR

Tanto expertos informáticos como referentes políticos piden que se publique el código fuente de la aplicación. Desde Secretaria de Innovación anunciaron que la publicación se hará en los próximos días. Esto es esencial para poder estudiar la composición de CuidAr y poder detectar vulnerabilidades, explicó el periodista Mauro Albornoz por C5N.

Los casi 5 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y todos los de la provincia de Buenos Aires deberán solicitar nuevamente el tramite de Certificado Unico Habilitante. Hasta el momento, deberán reempadronarse unos 2 millones de bonaerenses y porteños, que ya habían tramitado el permiso, y que caduca este viernes inclusive. Y luego todos los que estaban exceptuados también ahora deberán hacerlo. Aplica sólo para los que desarrollan actividades esenciales, que se pueden chequear por la misma web donde se realiza el certificado de circulación.

Quienes trabajan en un comercio no esencial en la Capital Federal -desde hace 15 días se habilitaron- no podrán hacerlo, es decir, no pueden tramitar el permiso para circular, por lo cual, no pueden utilizar ningún transporte público ni propio para dirigirse a su trabajo.

Desde el sábado 30 de mayo rige el nuevo permiso. Para hacerlo, se deberá realizar en la pagina argentina.gob.ar/Circular y completar los datos. El tramite dura entre 24 y 48 horas. Los requisitos para iniciar el tramite es tener un DNI y, como se dijo, una computadora o celular para completar el formulario.