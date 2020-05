Las deudas "no bancarias" de las familias aumentaron 26% en mayo: 9 de cada 10 argentinos "deben algo"

Como era previsible a partir de los efectos que sobre la economía tiene la cuarentena decretada en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19, en mayo creció un 9,5% el stock de endeudamiento de las familias argentinas, principalmente en el sector "no bancario". Así lo revela el último informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) que indica que a lo largo de ese mes creció muy fuerte la deuda con familiares, amigos, empresas de servicios a los que no se abonaron facturas y el Estado por el no pago de impuestos.