Trabajadores de la salud de México denuncian que los hacen reutilizar barbijos y batas

"No queremos reutilizar los cubrebocas, nos están pidiendo que les pongamos el número de trabajador antes de iniciar la labor para poderlo resguardar y llevarlo a protocolo de esterilización y volverlo a utilizar, pero nosotros no queremos reutilizarlo", contó María Santiago, enfermera del INER a Efe.

Además, varias decenas de trabajadores, enfermeros, camilleros y personal de intendencia aseguraron tener miedo de contagiarse debido a que el equipo de protección que les dio el INER consta de una bata de tela, cubrebocas convencionales y gafas médicas que no son herméticas.

"Tenemos un compañero que ya no estuvo ayer con nosotros porque se contagió de coronavirus. No queremos equipo de tela", explicó Santiago.

El INER es el hospital principal donde se atiende a pacientes enfermos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia en el país, que registraba 71.105 casos confirmados (2.485 en las últimas 24 horas) y 7.633 muertes (239 nuevas), según informó la Secretaría de Salud.

Cansados de no ser escuchados por las autoridades del hospital, decenas de trabajadores decidieron sacar a la calle su protesta con pancartas que rezaban: "No es lo mismo Equipo de protección suficiente que adecuado", "Ni una muerte más, necesitamos equipo de protección", "Quiero salvar vidas y no puedo proteger la mía".

La falta de recursos no es solo un problema en el sistema sanitario en México. Ante la creciente crisis económica que provocó la parálisis total de la actividad comercial y productiva y que sigue limitada, el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) recomendó ayer a México aplicar una ayuda directa de 3.500 pesos al mes (más de 150 dólares) para ayudar a las familias de los sectores más vulnerables.

"Lo que esta orientación está tratando de invitar a la reflexión es que haya una propuesta de atención a estos grupos, que podría contribuir a la definición de ingresos básicos para todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad", explicó Cynthia Martínez, experta del PNUD.

El presidente Andrés Manuel López Obrador había pronosticado que la crisis provocará una pérdida de un millón de empleos en el país.

Según las proyecciones de esta agencia de la ONU, realizadas por cerca de una veintena de especialistas, México podría sufrir una contracción del 8,7% del PBI este año, lo que significaría 9,8 millones de nuevos pobres, un aumento del desempleo hasta el 5,3% y una caída general de los ingresos del 5%.

En el marco de este dramático contexto, una de las prioridades asumidas por el gobierno federal es reactivar la economía y, por eso, ya lanzó su plan para iniciar "la nueva normalidad" el próximo lunes 1 de junio.

En ese sentido, Aeroméxico, la aerolínea de bandera y la más grande del país, anunció hoy que reactivará sus vuelos a partir del mes próximo con rutas a Asia, Centroamérica y ciudades de Estados Unidos y Canadá.