Alemania rescató a Lufthansa y el Estado se quedó con el 20% de la empresa

Alemania tendrá además desde ahora dos asientos en el Consejo Supervisor de la compañía que no serán funcionarios del gobierno sino "expertos independientes".

Mientras en la Argentina se discute, aún cuando no existe ningún proyecto oficial para ello, si el Estado debe tener alguna participación en aquellas empresas a las que asiste con fondos públicos no reembolsables en medio de la crisis, el debate no parece ser tal en Alemania que diseñó en el caso de Lufthansa el mayor paquete de asistencia a una empresa privada en medio de la crisis.

"Cuando un estado gasta esa cantidad de dinero, tiene la obligación de asegurarse que esa inversión no se haga a expensas de los contribuyentes" dijo el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz quien adelantó además que una vez que la compañía se haya puesto de pie nuevamente el Estado venderá su participación.

"Cuando la compañía vuelva a estar bien, el Estado venderá su participación y con suerte... con una pequeña ganancia que nos coloca en una posición para financiar los muchos, muchos requerimientos que tenemos que cumplir ahora, no sólo en esta empresa", agregó Scholz. Se estima que esto no sucedería antes de 2023.

Esa inversión, sin embargo, no es la única que el gobierno de Angela Merkel planea hacer y para eso creó un fondo de casi 109 mil millones de dólares destinado a comprar participaciones en algunas empresas consideradas clave para Alemania.

El multimillonario rescate no evitará sin embargo que la línea aérea deba avanzar hacia una profunda reestructuración. Se da por descontado que comenzará a operar con una flota reducida una vez que se retomen los vuelos al tiempo que ya anunció el cierre de Germanwings, su división low cost.