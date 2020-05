Argentinos varados en Sudáfrica se encadenaron a la Embajada e hicieron huelga de hambre

Ante la desesperación, uno de ellos optó por encadenarse a la Embajada argentina en Pretoria e iniciar una huelga de hambre. “Si no tengo la libertad para volver a mi país no me interesa seguir viviendo”, se lo escucha decir a Daniel Tavormina, un comerciante de Caballito, quien junto a otros 20 argentinos están varados en Pretoria, y quien decidió atarse a una columna en busca de una respuesta.

En total son 80 ciudadanos argentinos distribuidos en Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Puerto Elizabeth, y otros tantos en países limítrofes como Mozambique, Botsuana y Namibia.

“No me interesa la vida si no tengo la libertad para disponer de mi vida y volver a mi país, quiero la libertad para volver”, agrega el hombre de 57 años.

La situación duró casi 60 horas hasta que oficiales del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) se acercaron al edificio para desalojarlos: “La policía nos pidió que desalojemos el lugar porque si no iban a tomar medidas muy estrictas y realmente nos dio miedo”, contó Mariano Cirielli a minutouno.com.

“La situación se tornó tan desgastante. Estamos hace 70 días varados, realmente estamos a la espera de alguna respuesta de Cancillería de que nos den una idea de cuándo vamos a volver. Un contacto nos pasó la información de que hasta dentro de dos meses no va a haber un vuelo”, expresó.

