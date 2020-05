Donizete: "Vendí la medalla de campeón del mundo y lo gasté en cocaína"

El defensa central estuvo cedido en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos y contó en el sitio GloboEsporte que conoció las drogas a los 25 años. Después de ahorrar dinero, comprarse su auto y remodelar la casa de su madre, Donizete confesó que decidió empezar a disfrutar de la vida y fue en ese momento, en 2009, que se volvió adicto a la cocaína.

“Comencé a perder todo lo que tenía. El dinero ahorrado solía destinarlo a comprar droga todos los días. Tomaba cocaína mañana, tarde y noche. Y comencé a perder el dinero que tenía en mi cuenta, las cosas que tenía...”, declaró, arrepentido de las decisiones que tomó en su vida.

"Mi hermano tenía una gran alcancía y comenzó a ahorrar dinero porque quería cambiar su auto, comenzó a guardar solo billetes de 100 reales. Cuando todos se iban a dormir, iba allí y todos los días sacaba un billete con las pinzas y por la mañana me despertaba e iba a comprar droga. Llegaba a casa a eso de las seis, las siete de la noche porque el dinero se había acabado y, a veces, ni siquiera dormía, porque estaba absorto en las drogas. Y volvía a robar. Cuando mi hermano la abrió, la alcancía ya no tenía dinero”, dijo el jugador que siempre resaltó que su madre, su esposa y sus hijas siempre lo acompañaron a pesar de que quizás no lo merecía por sus actitudes.

Fue en ese instante cuando reconoció que vendió sus pertenencias más queridas que su carrera de fútbol le había dado: "Incluso vendí una camiseta mía del San Pablo y la medalla de campeón del mundo. No vendí el auto, lo perdí porque no lo podía pagar. Fue financiado y el dinero que tenía que destinar para pagar las cuotas del automóvil se iba en cocaína”.