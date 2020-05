Conmoción en Miami: una madre asesinó a su hijo con autismo

En un principio, Patricia había declarado Alejandro había sido secuestrado por un hombre vestido de negro, con el rostro cubierto, que se le veían unas trenzas, que se había acercado y le había exigido drogas. Ante la negativa, había tomado al nene de la parte trasera del auto y se lo había llevado.

Unas horas más tarde una testigo informó a la policía de Miami sobre la presencia de un cadáver flotando en una laguna en un campo de golf, a unos siete kilómetros del lugar donde Patricia había denunciado el supuesto secuestro.

Los investigadores hallaron contradicciones en las declaraciones de Patricia y encontraron videos de las cámaras de seguridad de la zona donde mostraban a la mujer intentando ahogar a su hijo dos veces en lugares cercanos donde fue encontrado el cuerpo sin vida.

“Desafortunadamente lo llevó al segundo canal y no había nadie ahí. Lo intentó una vez y la gente lo rescató. Estaba vivo. Pudo haber seguido vivo. Ella tenía la intención, según los hechos del caso, de matarlo”, dijo la fiscal del estado para Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle en una entrevista con The Associated Press.