"Apareció de la nada, no sé si de abajo del paso o de atrás de una vaca": la excusa del ruralista que mató al chico en Cañuelas

El productor, de 57 años, llegó a la UFI 2 a cargo de la investigación del homicidio de Alex Campo, a las 7 de la mañana trasladado por un móvil del Comando de Prevención Rural (CPR). Luego de una extensa reunión con su abogada, Silvia Saracino, decidió declarar.

Rodolfo Sánchez InfoCañuelas

Durante su testimonio ante la fiscal Norma Pippo y el secretario Pablo Ober, Sánchez se mostró abatido y con la cabeza gacha, y contó que estaba pasando la cuarentena en el campo de sus padres, y que el domingo a la mañana se dirigió a su establecimiento ubicado a unos 3 kilómetros.

Al llegar a la tranquera notó que las vacas y caballos “estaban alterados”, y dijo que a unos 100 metros divisó a dos personas que se iban llevando en brazos un ternero cada uno, que salió del camino y se dirigió hacia ese lugar tocando bocina. En ese momento, según el relato del acusado, arrojaron a uno de los terneros que se llevaban y salieron corriendo hacia el alambrado para escapar. Aseguró que iba a 20 ó 30 kilómetros “porque había vacas y pozos por todos lados”.

Mientras perseguía a los dos sujetos “apareció otra persona de la nada, no sé si de abajo del pasto o atrás de una vaca, por lo que frené de golpe, intentando una maniobra de elusión, pero no pude porque había rocío y las gomas de la camioneta están gastadas”, y agregó que “todo fue muy rápido, escuché un golpe en la camioneta pero no sé dónde, me adelanté unos metros y se acercó uno con un ternero en brazos blandiendo un palo, como apurándome, y me dijo algo que no escuché porque tenía la ventanilla levantada”.

Sánchez manifestó que luego llamó al 911 dando aviso que había un robo en curso en su campo y solicitando una ambulancia, y que se retiró unos 500 metros para esperar que llegara la policía, y que mientras aguardaba llamó a dos o tres amigos para contarles lo que había sucedido. “E ntonces llegaron unas personas que me amedrentaban, por lo que me fui corriendo siempre dentro del campo, hasta que llegó el patrullero y lo guié hacia el lugar”.

También señaló que ante el movimiento de gente “todas las vacas que había en ese lugar se pasaron al campo lindero”.

Rechazando las versiones de los familiares, declaró que se preocupó por lo que había sucedido con la persona embestida y que luego se enteró de que había fallecido. “Soy padre de familia, no tuve intención, le pido disculpas a la familia. Si no me bajé para hablar es porque tuve miedo a las represalias”, argumentó en un pasaje de su testimonio según publicó InfoCañuelas.

A esa altura la abogada le preguntó si conocía a alguno de los tres jóvenes que estaban en su establecimiento, y contestó: “Recuerdo el nombre de los Cabañas, que suelen robar caballos. A un vecino los hermanos Cabañas le entraron con arma, le pegaron y le robaron”.

Durante el día lunes la fiscal Norma Pippo recaratuló la causa de “Homicidio simple” a “Homicidio agravado por alevosía”, que prevé una pena de reclusión perpetua. Lo hizo luego de escuchar los testimonios de Johana Campo, tía de la víctima, y de los hermanos Agustín Cabañas, de 19 años, y José, de 22, quienes se hallaban con Alex al momento del incidente.

En bases a esas declaraciones Pippo consideró que Sánchez avanzó directamente con su camioneta sobre los tres jóvenes y que la víctima se encontró en estado de indefensión, sin la posibilidad de oponer resistencia.

Al final su testimonio Sánchez fue conducido por el móvil del CPR a la comisaría de San Vicente, donde continuará detenido.