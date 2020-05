Por los mails "pinchados" durante la gestión de Macri, se reúne comisión bicameral de Inteligencia

Si bien la reunión de la comisión, que preside el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, prevista para las 14, es de carácter reservado y no trascendió el temario, fuentes parlamentarias no descartan que en el encuentro se analicen los alcances de esa denuncia realizada ayer por la titular de la AFI.

La AFI presentó ayer la denuncia penal tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido parcialmente borrado.

En la denuncia, se solicitaron las indagatorias del ex presidente Mauricio Macri -"en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional"- y del ex director y la ex subdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente.

En tanto, a las 11, se reunirá la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que encabeza Gabriela Cerrutti (Frente de Todos) donde está prevista la designación del defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el encuentro, se propondrá además a los candidatos para el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Lista de nombres que figuran en la denuncia, cuyos emails fueron “pinchados”:

Carlos LOPEZ;

Luis Fernando NAVARRO;

Mariana PONCE DE LEON;

Rodolfo TAILHADE;

Marcos HARGUINTEGUY;

Martín SABATELLA;

Leonardo SABATELLA;

Juan Manuel PEDRINI;

Carlos Alfonso TOMADA;

Elisabeth GOMEZ ALCORTA;

Verónica MAGARIO;

Joaquín ESCOBAR;

Hugo MATZKIN;

Araceli BELLOTA;

Gastón CASTAGNETO;

Carlos CASTAGNETO;

Valeria SILVA;

Andrea Gabriela VACA NARVAJA;

Ricardo FOSTER;

Lía MENDEZ;

Guillermo MOSTOL;

Walter ARIELI;

Jorge PISSACO;

María Lara CARVAJAL;

Hugo SERPA;

Lucila PUYOL GARATEGUI;

Daniel YARMOLINSKI;

Gabriela CERRUTI;

Laura ALONSO;

Nicolás MASSOT;

Ernesto SANZ;

Ofelia CEDOLA;

Esteban DIBAJA;

Leticia ANGEROSA;

Horacio MIZRAHI;

Héctor DAER;

Mario NEGRI;

Patricia CUBRÍA;

Omar PEROTTI;

Silvia HORNE;

Silvia ROJKES;

Ángel ROZAS;

Martín DONATE;

Alejandro LOEDA;

Alberto WERETILNECK;

Eleonora HEINRICH;

Cristina BRITEZ;

Marcos CLERI;

Gerardo ARANGUREN;

Luis MAJUL;

Gabriela TROIANO;

Mario BARLETTA;

Adrián GRANA;

José PITIN ARAGON;

Gustavo Alfredo WALKER;

Salvador CABRAL;

Miguel NANNU;

Waldo CARRIZO;

Mauricio MAS;

Nicolás CANOSA;

Guido PASAMONIK;

Sergio ZURANO;

Mauro BATTAFARANO;

Pablo Oscar VERA;

Susana GUTT;

Daniel YARMOLINSKI;

Adriana FONTANA;

Marianela PAEZ;

María Laura PENNISI;

Carlos RAIMUNDI;

Gerardo RICO;

Hugo PEROSA;

Anabela ALDANONDO;

Guillermo MOSTOL;

Raúl REYES;

Marcela RIPOLI;

María del Carmen PEÑA;

Ángel GRACIANO;

Sol GONZALEZ;

Cintia LUJANA;

Ernesto PAILLALEF;

SALERNO ERCOLANI;

Delfina SUPISICHE;

Fernando TORRILLATE;

Gustavo TRAVERSO;

Pablo Oscar VERA;

Susana GUTT.

Comisaría 3ra Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral. POL. BONAERENSE, Policía Lanús,

Policía Científica.