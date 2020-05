El Gobierno avanza en la reforma del Sistema de Inteligencia

La Comisión deberá convocar a representantes de otras instituciones de la Administración Pública, del Poder Legislativo con incumbencia en materia y a los integrantes de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Consultivo de la AFI a las mesas de trabajo. que se formarán para dotar a la Argentina de una nueva Ley de Inteligencia.

El objetivo, según la resolución firmada por Caamaño luego del encuentro, es “realizar una revisión integral de las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Nacional, a fin de dar respuesta a la instrucción del artículo 7° del DNU 52/19”, mediante el cual el presidente Alberto Fernández dispuso la Intervención de la Agencia. A su vez, “deberá elevar un proyecto de ley de reforma y actualización integral del Sistema de Inteligencia Nacional en el plazo de 120 días corridos”.

En la resolución, la interventora de la AFI consideró que “a la luz del compromiso con el afianzamiento de la democracia”, “deberá incorporarse como ejes de debate ciertos aspectos inherentes a la configuración de bases sólidas para una nueva estructura del Sistema de Inteligencia, compatible con el Estado democrático de derecho y los Derechos Humanos, dentro del que se podrá repensar entre otros: la composición del Sistema de Inteligencia; la planificación y el control de sus actividades; las facultades, obligaciones y prohibiciones de los organismos y sus funcionarios; las reglas para el ingreso, formación y capacitación del personal; la planificación, transparencia y fiscalización presupuestaria; la reunión, análisis y gestión de la información, así como también los márgenes vinculados a la publicidad y el derecho a su acceso; y la incorporación de una mirada transversal de género”.

En tanto la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió esta tarde, luego de que Caamaño denunciara ayer presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Mauricio Macri.

La AFI presentó ayer la denuncia penal tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido parcialmente borrado.

En la denuncia, se solicitaron las indagatorias del ex presidente Macri -"en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional"- y del ex director y la ex subdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente.