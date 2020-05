Justicia de la Ciudad: denuncian discriminación por edad

El reclamo es contra el art. 8 de la resolución del Consejo n° 59 que expresa: "Sólo podrán ser jueces de turno aquellos que no integran los grupos de riesgo ni superen los 60 años de edad".

Patricia López Vergara, del fuero Contencioso Administrativo Tributario puso de manifiesto la situación que viven varios jueces de ese fuero, ya que dos magistrados de Cámara, y tres juezas de primera instancia estarían alcanzadas por ese artículo.

Muy dura contra la resolución del Consejo, en el escrito dirigido a su titular, Alberto Maques, al que tuvo acceso minutouno.com, la jueza se preguntó “¿Encarnaremos el dicho popular... 'En casa de herrero cuchillo de palo'?".

La magistrada inició un reclamo administrativo contra el acto de alcance general contenido en el art. 8 de la resolución CM n° 59/2020 por la "grave violación que a través de aquél se ocasiona al derecho a ejercer en forma plena y total el ejercicio de la magistratura".

Explicó que toda la tarea que viene desarrollando desde la cuarentena "podría estarme vedada para una semana determinada a cargo del turno a partir de las 15 horas en adelante y hasta las 9 am del día siguiente, o sea durante 18 horas corridas, no hábiles".

"Es concebible pensar con sensatez que esta incongruencia ante veda horaria y restringida a una semana, además de que responde EXCLUSIVAMENTE a una discriminación etaria? Despropósito éste que puedo imaginar no fue advertido ni querido al momento del dictado de este acto", argumentó irónica la jueza sobre la resolución que impugna.

La jueza explicó que "bastaría que cualquiera de mis colegas ya incluidos en los turnos asignados solicitara licencia por el motivo que correspondiera para que el orden siguiente debiera recaer en el juzgado del que soy titular".

Según el último cronograma de juzgados de turno, que expresa aplicar el art. 8 de la resolución CM n° 59/2020, "lucen pormenorizadamente señaladas en aquél las seis juezas y jueces alcanzadas por la franja etaria demarcada a partir de los 60 años. Entre quienes me hallo incluida. Dicha enunciación abarca para la exclusión etaria a dos jueces de Cámara, y tres juezas y un juez de primera instancia".

La explicación de la jueza: "Sin mayor esfuerzo interpretativo se puede colegir que de no corregirse esta arbitraria y discriminatoria exclusión de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada persona, esta jueza tendría vedado en ciertos horarios de determinada semana ejercer la función judicial para la cual he sido instituida. Curiosamente ello acontecería únicamente en horario inhábil y en días feriados que es lo que constituye la semana del turno para cada uno de los 24 juzgados en lo concerniente al fuero CAyT, donde me desempeño al menos. O sea de lunes a viernes de 9 a 15 horas no hay obstrucción a mi desempeño; puedo desarrollar sin cortapisa mi función judicial. Pasado 1 minuto de las 15 hs. hasta el día hábil siguiente a las 9 am pareciera que ser mayor de 60 años me inhabilitaría para ello a criterio de lo que trasunta el art. 8 aquí en discusión".

"Tan funambulesco ha devenido el iter de tamaña falta de racionalidad en los resultados a los que conduce la resolución de marras que descuento que ocasionarlos no habrá estado en el ánimo de quienes suscribieron la normativa en cuestión", remarcó la magistrada en su presentación.

Lopez Vergara peticionó que se deje sin efecto ese art. 8 del acto de alcance general en cuestión, resolución CM n° 59/2020, previo a una posible aplicación del mismo en el próximo turno a cargo del juzgado 6 del que es titular.

"Formulo la presente, casi a modo de colaboración con el Consejo de la Magistratura que Ud. conduce. Ello, a fin de evitar a todas luces lo que podría terminar en una grotesca parodia en la que el poder judicial local que el Consejo integra quede en un hazmerreír frente a quienes se presentan ante la justicia en búsqueda de solución urgente a sus conflictos durante los turnos asignados", dice el escrito presentado.