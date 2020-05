El Vicepresidente de Brasil descartó golpe militar contra el Supremo Tribunal Federal

Mourao desautorizó al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, que habló de una "ruptura" tras la operación policial contra la llamada red de información de la ultraderecha, que respalda el cierre del Congreso y del STF.

Hamilton Mourao

"¿Quién daría un golpe? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Estamos en el siglo XIX? Alguien no entendió lo que pasa. Lo que existe hoy es un stress permanente entre los poderes. No hablo por las Fuerzas Armadas porque ya pasé a la reserva, pero conozco las Fuerzas Armadas: no veo ningún motivo para un golpe", dijo al blog de la periodista Andrea Sadi, de la tv Globonews.

"No quiero comentar eso, él es un diputado y dice lo que quiere. Así como un diputado del Partido de los Trabajadores dice lo que quiere y nadie dice que quieren hacer un golpe. (Eduardo Bolsonaro) ¿No sirvió al Ejército.? ¿Quién cerrará el Congreso? Eso está fuera de discusión, no existe una situación para eso", agregó.