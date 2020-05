Coronavirus en Estados Unidos: escalofriante tapa de The Washington Post

Así como días atrás The New York Times publicó una tapa con los nombres y las referencias de los miles de muertos por la pandemia de coronavirus en todo Estados Unidos, el The Washington Post hizo lo propio este jueves con un gráfico donde se ve la ubicación de los focos más importantes de contagio, que por estos días están en la costa este del país.

"Cada punto de luz es una vida perdida por el Covid-19 en los Estados Unidos", expresaron desde el medio en su Twitter.

Each point of light is one life lost to covid-19 in the United States.

Las tapas, los títulos y los gráficos son impresionantes para el público, pero un lector en particular prefirió cancelar su suscripción: Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos.

La Casa Blanca, donde vive y trabaja el Presidente de los Estados Unidos, anunció el miércoles por la noche que se decidió cancelar las suscripciones a The New York Times y a The Washington Post para ahorrar costos, e incluso se instruyó a las demás agencias federales a hacer lo mismo.

"No renovar suscripciones en todas las agencias federales será un ahorro significativo de costos, ahorraremos cientos de miles de dólares de los contribuyentes", dijo anoche en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

Sin embargo, por ahora la Casa Blanca sí seguirá suscrita a The Wall Street Journal, USA Today, The Financial Times o The New York Post.