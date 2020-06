Día Mundial sin Tabaco: los riesgos de los fumadores en la pandemia por el coronavirus

Cigarrillos electrónicos Día Mundial sin Tabaco: Los vapeadores también están en riesgo si contraen coronavirus

Es que según un informe de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), los fumadores y vapeadores tendrían riesgos mayores en la pandemia por Covid-19.

El documento, que también cuenta con el respaldo de de otras asociaciones y sociedades científicas de Latinoamérica, afirma que en el brote de MERS–Cov de 2012 de Medio Oriente se identificó al consumo de tabaco como un factor vinculante a la hora de padecer la infección. Por lo tanto, es probable que los fumadores tengan una mayor susceptibilidad a infectarse también con coronavirus y de padecer la enfermedad con mayor severidad.

Además, el informe "Fumadores y vapeadores, más expuestos al Covid-19" de la AAMR sostiene que el uso cigarrillos electrónicos o vapeadores exponen a los usuarios a partículas y a tóxicos que generan alteraciones en los mecanismos de defensa respiratoria similares a las producidas por el tabaco combustible. Los mismos efectos se ven potenciados por productos de tabaco calentado y la exposición pasiva al humo.

Por otro lado, fumar o vapear, que involucra el acto de llevar repetitivamente los dedos a la boca, aumenta la posibilidad de transmisión del virus. A su vez con este mismo acto se pueden contaminar los cigarrillos, dispositivos electrónicos, pipas de agua o cigarrillos de marihuana aumentando la probabilidad de contagio.

El reporte "Características clínicas de la enfermedad por coronavirus" hecho en China en 2019 arrojó como resultado que sobre un total de 1099 pacientes con Covid-19 en el que se evaluaron la severidad de los síntomas, la condición de ser fumador se asoció con síntomas severos y mostró resultados estadísticamente significativos (16.9% en los que fumaban vs 11,8% en los que no fumaban) y con peor desenlace (25,8% vs 11,8%).

Dejar de fumar puede ser especialmente importante para prevenir la infección por coronavirus o evitar complicaciones de Covid-19. Además, es posible que quienes abandonen el hábito sufran un menor impacto sobre su salud si se infectan porque dejar de consumir tabaco tiene un efecto positivo casi inmediato en la función pulmonar y cardiovascular. Estos beneficios aumentan a medida que pasa el tiempo permitiéndoles a los pacientes con coronavirus responder mejor a la infección y reducir el riesgo de muerte.

Por otro lado, la recuperación más rápida y los síntomas más leves también reducen el riesgo de transmisión de la enfermedad a otras personas. De esta manera, la AAMR asegura que "dejar de fumar se transforma en una medida preventiva primordial para combatir la pandemia".

Recomendaciones de la AAMR:

-Advertir a la población sobre el mayor riesgo de infectarse con Covid-19 si fuma y /o vapea durante la pandemia.

-Advertir a los fumadores que tienen un mayor riesgo de contraer Covid-19 y de tener un peor pronóstico en caso de padecer la enfermedad.

-Enfatizar la importancia de dejar de fumar y promover el uso de los recursos disponibles para asistir y acompañar a los fumadores en ese objetivo.

-Desalentar el uso de pipas de agua, cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros productos de tabaco calentados ya que pueden actuar como fuentes para diseminar la infección.

-Enfatizar, la importancia de mantener todos los ambientes, públicos y privados, 100% libres de humo de tabaco respetando la decisión del que elige no fumar.