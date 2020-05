Marcelo Tinelli apuntó contra la AFIP de Macri por espionaje ilegal

"Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede", tuiteó Marcelo Tinelli, quien luego recibió múltiples ataques desde la misma red.

Marcelo Tinelli hacía alusión a la denuncia que esta semana presentó la titular de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por supuesto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante la gestión de Cambiemos.

"Jajajaja me encanta incomodar a los trolls macristas(de donde seguirán cobrando hoy??). Arman Hashtags, insultan. Usan la red para putear jaja. A VIBRAR ARRIBA Y A SER FELICES MUCHACHOS!!!", agregó Marcelo Tinelli respecto a las reacciones que recibió tras su primer tuit.

marcelo tinelli on Twitter Jimena, se nota que como alta funcionaria de la AFIP que fue, no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero Mecicovskydonde se muestra que buscaba info mia, para después apretar. Tengo más pruebas. Y la Justicia también. https://t.co/C6al6CDppM pic.twitter.com/eAkCKYuBg8 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020

"Como alta funcionaria se AFIP que fui, pido que no difame impunemente. No es cierto que la AFIP se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacia @CFKArgentina. AFIP se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad", le respondió quien fuera subdirectora de la entidad ente 2018 y 2019, Jimena de la Torre. A raíz de esto, Marcelo Tinelli tuiteó una captura con parte del material de una causa que investigaba a otro ex funcionario de la Agencia, Jaime Mecicovsky, quien tenía en su poder material de, entre otros, el conductor y empresario.

Mecicovsky estuvo denunciado como parte de una banda que superfluamente traficaba información de la AFIP. Al respecto, Juan Amorín recordó en C5N que cuando le allanaron el domicilio hallaron en la computadora de la mujer mails de Marcelo Tinelli, entre otros investigados por AFIP.

En ese sentido, el periodista indicó que Mecicovsky, cercano a Elisa Carrió, dijo que le habían metido los archivos en la computadora con el objetivo de que el juez de Cámara Martín Irurzun le sacara la causa al magistrado Luis Rodríguez. Efectivamente, la causa pasó a manos de Claudio Bonadio, quien lo sobreseyó.

Entre los espiados figuraban, además de Marcelo Tinelli, Daniel Scioli, Karina Rabolini, y dos enemigos de Carrió: Ricardoc Lorenzetti y Daniel Angelici.