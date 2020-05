InfoDeLaBuena: el hash con el que Fabricio Ballarini lucha junto a los influencers contra las fake news en plena pandemia

"Hace 15 días venía pensando cómo traccionar un mensaje simple o claro. A veces la gente desconfía de lo estatal por cuestiones partidarias y hasta de un científico por prejuicio", comienza Fabricio Ballarini en diálogo con minutouno.com. "Mi lógica fue: para hacer horizontal a la información tenemos que buscar personas que tengan distintos nichos con gente que confíe en su información", agrega.

Fabricio Ballarini Fabricio Ballarini es parte del portal Filo News como divulgador científico

Y la horizontalización se dio: primero se sumaron Grego Rosello, Dalma Maradona, Darío Barassi, el Chino Leunis, Florencia Etcheves, Migue Granados y luego se prendieron Malena Guinzburg, Lucas Lauriente, Cielo Latini, Javier Smaldone, Solange Rivas: todas cuentas con decenas de miles de personas que cambiaron su agenda para hablar al unísono de divulgación científica. Algunos desde Twitter y otros desde Instagram según donde se mueven con mayor grado de popularidad.

"Mandé una convocatoria a los que conozco, que son bastante pocos, y se fue masificando. La idea es bastante simple. Proporcionar contenidos preparados por especialistas. Fuimos construyendo el hashtag con expertos en redes sociales. Fue todo orgánico. No hay placas ni nada de eso", detalla Ballarini.

Periodistán on Twitter #InfoDeLaBuena



La primera "vacuna" de la historia se inventó (como tantas cosas) en China

¿Hace cuánto?

No se sabe exactamente, pero se cree que...¡Hace más de 2.000 años!



Es decir, antes del nacimiento de Jesucristo, en Extremo Oriente ya tenían "vacunas"... pic.twitter.com/kVY9cxqof0 — Periodistán (@periodistan_) May 29, 2020

Cada uno podía darle su impronta. Periodistán, viajero de Oriente, contó el origen de las vacunas en China y Matzorama desde el humor.

MATZORAMA on Twitter Mucha gente está hablando de las vacunas y de lo buenas que son. ¡Viva! pero... y si yo sigo convencido de que están mal y son parte de un plan maléfico de Bill Gates para controlarnos y así hacer que paguemos por el paquete de Office?!? ABRO HILO con #InfoDeLaBuena ✨ — MATZORAMA (@matzorama) May 29, 2020

"La convocatoria funcionó zarpadamente bien. Muchos desde sus cuentas arrobaron a sus amigos o preferidos y se masificó", explica Ballarini y con "zarpadamente bien" se refiere a miles de tuits el viernes 29 de mayo. El hash fue tendencia durante todo el día.

Fabricio Ballarini on Twitter Me tomé unos minutos para leer algunos de los 7.000 tuits que tuvo el #Infodelabuena y a los 30 segundos estaba llorando de la emoción. Realmente estoy infinitamente agradecido por el compromiso y las ganas de miles de personas.



Simplemente hablamos de vacunas de forma distinta — Fabricio Ballarini (@FabBallarini) May 29, 2020

¿Por qué el hash? Ballarini cuenta quién fue la creadora: "Connie Ansaldi me dió una mano con el hashtag. Se iba a llamar 'La liga del bien', pero... ¿quién define qué es el bien? Así definimos que sea #InfoDeLaBuena".

"Comenzamos con las vacunas. Un tema que lamentablemente se volvió polémico en los últimos tiempos. Vamos a intentar dar información para pelear contra el Covid-19", anticipa.

CIENCIA PARA TODOS Y TODAS

Celebrities #PasstheMic to Experts on COVID-19 | ONE World

La génesis de #InfoDeLaBuena fue anterior a "Pass the mic". The ONE Campaing, una ONG liderada por Bono el cantante de de U2, le pidió prestado el Instagram a Julia Roberts, Penélope Cruz, Hugh Jackman, James McAvoy, Robin Wright, Sara Jessica Parker o Anne Hathaway. La campaña es más compleja: ceden sus cuentas para charlas con científicos. La primera fue la protagonista de "Mujer Bonita" con Anthony Fauci, uno de los asesores médicos del gobierno de Estados Unidos.

Julia Roberts & Dr. Anthony Fauci | #PasstheMic | ONE World

"A los elitistas del discurso científico, la ciencia es de y para todos y todas. Súmense al proyecto, necesitamos más personas con la camiseta de la ciencia y menos críticas. Aguante la ciencia, aguante ustedes, aguante todo", tuiteó Ballarini. Mientras miles de profesionales buscan la cura para el Covid-19, Twitter Argentina tuvo un rato de sanación de las virósicas y dañinas fake news.