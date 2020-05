Grave denuncia de Ezequiel Garay contra el Valencia

En un video de más de 12 minutos que publicó en su cuenta de Instagram, el defensor explicó punto por punto cómo se dieron las negociaciones y denunció una maniobra del club para dejarlo mal parado frente los fanáticos. "Me da mucha pena llegar a este, pero me veo en la obligación de hacerlo, dado la campaña de desprestigio que se está haciendo en contra de mi persona. Lo fácil hubiese sido que mis abogados hiciesen un comunicado y yo lo publicase, pero creo que en la vida hay que ir de frente, y por eso me he decidido a dar la cara", comenzó el argentino.

"No me refiero a los medios de comunicación, que hacen su trabajo. La campaña es de gente de mi club que quiere desacreditarme como profesional y persona. Por eso quiero aclarar la mentiras filtradas sobre mí y comunicar mi decisión como trabajador", agregó Garay.

View this post on Instagram A post shared by Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) on May 31, 2020 at 1:30am PDT

Con respecto al origen de su descontento explicó: "Toda la polémica se descandena cuando se filtra la noticia de que yo he rechazado una oferta de 2,7 millones de euros netos, y es totalmente falso. Dan a entender que soy yo el que no quiero quedarme en este club, algo que es totalmente falso".

Ezequiel Garay lleva cuatro temporadas en el club de Mestalla, y contó que tuvo el año pasado una oferta inferior que se negoció en verano y que en agosto, tras el momento de inestabilidad que se vivió en el Valencia con la destitución del entrenador Marcelino García Toral, le dijeron a su representante que lo veían "muy desanimado".