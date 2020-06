Un peleador de MMA sobrevivió a un tiro en el pecho en un intento de robo en Lanús

View this post on Instagram

Hoy ocurrió una tragedia no lo iba a publicar pero lo voy hacer en lanus le quisieron robar la moto a mi hermano @BrunoCannetti y como no encontraba las llaves le pegaron 2 tiros gracias a Dios uno le rozó la panza y el otro por ser un 22 y de muy cerca le quedó incrustado en el esternón después los termino corriendo con una bala Gracias Dios esta perfecto le sacaron el plomo del pecho y ahora estamos mirando ufc